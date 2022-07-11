GÜNCELLEME - Samsun'da 4 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Yunus A'nın kullandığı 55 M 8282 plakalı yolcu minibüsü, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde, Roof Abde Samed A. idaresindeki 34 VF 7708 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazaya, kırmızı ışıkta bekleyen Asiye D. yönetimindeki 34 HG 9186 plakalı otomobille Talha S'nin kullandığı 16 AKE 178 plakalı otomobil de karıştı.
Kazada minibüste bulunan Yağmur A. (26), Emre A. (44), Elif Ravza A. (5), Eda A. (31), Erhan D. (36), Emel D. (36), Zeynep Naz D. (8), Enes D. (7), Almira Ş. (9) ile Gülay Ş. (49) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, kazaya müdahale ederek araçların kaldırılmasını sağladı.
Kısmen ulaşıma kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz