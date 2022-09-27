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GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

27.09.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Samsun'da düzenlenen üç uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Takip edilen H.Ç'yi araç içinde yakalayan ekipler, şüphelinin üzerinde ve aracında yaptıkları aramada 66,39 gram sentetik uyuşturucu, 18,29 gram metamfetamin, 88 kapsül sentetik ecza hapı, 2,22 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 12 fişek, hassas terazi ve 3 şişe ele geçirdi. Zanlı, gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde takip edilen H.Y'yi yakalayan ekipler, şüphelinin ikamet ve aracında yaptığı aramada 5,13 gram metamfetamin, 9 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ile uyuşturucu paketlemesinde kullanılan folyo buldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri de Adalet Mahallesi'nde S.M.Y'nin üzerinde 6,74 gram kokain ile hassas terazi buldu. Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde de arama yapan ekipler, 0,56 gram kokain ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

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Samsun uyuşturucu operasyonu

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