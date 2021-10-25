YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. GÜNCELLEME - Samsun'da eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Samsun'da eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

25.10.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerin dün akşam saatlerinde eğlenmek için gittikleri mekandan iş yeri sahibi ile tartıştıktan sonra ayrıldıkları belirlendi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un Atakum ilçesinde, eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Güzelyalı Mahallesi'nde sabaha karşı eğlence mekanında yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmada, iş yerinin silahlarla kurşunlanıp kundaklandığını belirledi.

Çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, T.C.A. (23), E.K. (24), S.B. (22), F.K. (20) ve M.D'yi (26) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.C.A, E.K, S.B. ve M.D, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, dün akşam saatlerinde eğlenmek için gittikleri mekandan iş yeri sahibi ile tartıştıktan sonra ayrıldıkları tespit edildi.

GÜNCELLEME - Samsun'da eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

- Şüphelilerin dün akşam saatlerinde eğlenmek için gittikleri mekandan iş yeri sahibi ile tartıştıktan sonra ayrıldıkları belirlendi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Samsun'da eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Samsun'da eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Samsun'da eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Samsun'da eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Samsun'da eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 25 Ekim Pazartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:51
Öğle
12:24
İkindi
15:18
Akşam
17:47
Yatsı
19:07

Samsun Nöbetçi Eczaneler25 Ekim Pazartesi

Saadet Eczanesi
Ilkadimcanik
Su Eczanesi
Ilkadimcanik
Bengi Eczanesi
Ilkadimcanik
Sinem Eczanesi
Atakum
Öncü Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gaziantep'te babasının yemek yemediği için yumruk attığı kız çocuğu öldü

Gaziantep'te babasının yemek yemediği için yumruk attığı kız çocuğu öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella:"Kulübümüzün hedeflerini biliyoruz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella:"Kulübümüzün hedeflerini biliyoruz"

Mersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı

1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.