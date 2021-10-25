GÜNCELLEME - Samsun'da eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, eğlence mekanını kurşunlayıp kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Güzelyalı Mahallesi'nde sabaha karşı eğlence mekanında yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmada, iş yerinin silahlarla kurşunlanıp kundaklandığını belirledi.
Çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, T.C.A. (23), E.K. (24), S.B. (22), F.K. (20) ve M.D'yi (26) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.C.A, E.K, S.B. ve M.D, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların, dün akşam saatlerinde eğlenmek için gittikleri mekandan iş yeri sahibi ile tartıştıktan sonra ayrıldıkları tespit edildi.
- Şüphelilerin dün akşam saatlerinde eğlenmek için gittikleri mekandan iş yeri sahibi ile tartıştıktan sonra ayrıldıkları belirlendi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ