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GÜNCELLEME - Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 zanlıya adli kontrol

16.09.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Ülke genelinde düzenlenen "Zincir" isimli kaçak ve sahte içki operasyonu kapsamında Samsun'da yakalanan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 81 il emniyet müdürlüğünün katılımıyla düzenlenen "Zincir" isimli kaçak ve sahte içki operasyonu kapsamında Samsun KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirilmiş, 15 Eylül'de İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

GÜNCELLEME - Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 zanlıya adli kontrol

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı

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Ömer Eczanesi
Ilkadim
Orkide Oran Eczanesi
Ilkadim
Canik Eczanesi
Canik
Çelebi Eczanesi
Atakum
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