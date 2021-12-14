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GÜNCELLEME - Samsun'da otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada genç çift öldü

14.12.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç, Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde görevli imam Mahmut Akbulut (30) idaresindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobile arkadan çarpıp kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Araçta sıkışan ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarılan Mahmut Akbulut ile yanında bulunan öğretmen eşi Eda Nur Akbulut'un (25) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, kazaya neden olan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

İki yıl önce evlendikleri öğrenilen çiftin cenazesi, yarın memleketleri Amasya'nın Suluova ilçesinde defnedilecek.

GÜNCELLEME - Samsun'da otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada genç çift öldü

DETAYLAR EKLENDİ

Samsun'da otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada 2 kişi öldü

Samsun'da otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada 2 kişi öldü

Samsun'da otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada 2 kişi öldü

Samsun'da otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada 2 kişi öldü

Samsun'da otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada 2 kişi öldü

Samsun'da otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada 2 kişi öldü

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trafik kazası Samsun

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