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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

07.09.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arama çalışmalarına ara verildi ÇALIŞMALARA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğer çocuğun bulunması için yürütülen arama çalışmalarına ara verildi.

Kırsal İkiağız Mahallesi'nde koyun otlatan 8 yaşındaki Enes Kurt ve 9 yaşındaki Taha Demirler, henüz bilinmeyen nedenle bölgeden geçen sulama kanalına düştü.

Suda çırpınan çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptıkları çalışma sonrası Enes Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Taha Demirler'in bulunması için ekiplerin yürüttüğü arama çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verildi.

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

- Arama çalışmalarına ara verildi ÇALIŞMALARA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı
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