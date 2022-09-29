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GÜNCELLEME - Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

29.09.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLEN VE YARALANANIN İSİMLERİ EKLENDİ

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Erfelek ilçesinde bulunan Tatlıca Şelaleleri'nde gezinti yapan ziyaretçilerin üzerlerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tatlıca Şelaleleri'nde gezinti yapan ziyaretçilerin üzerlerine ağaç devrilmesi sonucu Yaşar Pendik ile Elvan Sümer olay yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Sümer'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, ziyaretçilerin üzerine ağaç devrilme ihbarı yapılmasının ardından kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine ulaştıklarını söyledi.

Olayda 2 kişinin öldüğünü, yaralanan bir kişinin ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını belirten Karaömeroğlu, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

GÜNCELLEME - Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ÖLEN VE YARALANANIN İSİMLERİ EKLENDİ

Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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ağaç

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