GÜNCELLEME - Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Olayda 2 kişinin öldüğünü, yaralanan bir kişinin ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını belirten Karaömeroğlu, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

ÖLEN VE YARALANANIN İSİMLERİ EKLENDİ

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