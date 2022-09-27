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GÜNCELLEME - Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

27.09.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı, sürücüsü kalp krizi geçirdiği öğrenilen otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı YARALI BİLGİLERİ, VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ta şoförü kalp krizi geçiren halk otobüsünün, park halindeki araçlara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ömer Odabaşı (62) idaresindeki 58 H 0116 plakalı halk otobüsü, Küçükminare Mahallesi Dikilitaş mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 5 araca çarptı.

Otobüsün yol kenarındaki büfeye çarparak durabildiği kazada, kalp krizi geçirdiği öğrenilen otobüs şoförü ile yolculardan Tuba Yıldız (18), Cemile Aktaş (54), Fevzi Ateş (60), yayalardan Yasemin Bulut (55), Büşra Bulut (28) ve 58 ABH 281 plakalı aracın sürücüsü Burak Altuntaş (27) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Şimşek, burada gazetecilere, kazanın halk otobüsü şoförünün muhtemelen kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığını söyledi.

Otobüsün bölgede bulunan park halindeki araçlara ve yayalara çarpması neticesi 7 kişinin yaralandığını belirten Şimşek, "Vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Çok şükür öğrendiğimiz bilgilere göre yaralılarımızın durumu ağır değil. Otobüs şoförü de tedavi altına alındı. Yaralılara geçmiş olsun diyorum." dedi.

Öte yandan kaza anı otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNCELLEME - Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

- Kaza anı, sürücüsü kalp krizi geçirdiği öğrenilen otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı YARALI BİLGİLERİ, VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

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trafik kazası Sivas

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