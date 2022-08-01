GÜNCELLEME - Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İddiaya göre, gece bir eğlence merkezinde tartıştıkları öğrenilen iki grup, saat 06.20 sularında Namık Kemal Bulvarı ile Turna Sokağı'nın kesiştiği noktada buluştu. Burada çıkan kavgada F.B. silahla yaralandı.

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