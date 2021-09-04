GÜNCELLEME - Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne'den İstanbul'a giden Kapıkule-Halkalı 13000-1 sayılı 11 vagonlu yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 ADJ 755 plakalı servis aracına çarptı.

Kazada, araçtaki 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Savcı ve jandarma olay yerinde inceleme yaptı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da olay yerine geldi.