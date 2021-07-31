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GÜNCELLEME - Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı

31.07.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel sularına kapılan bir kişi, akrabaları tarafından kurtarıldı VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Van'ın Başkale ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 5 ev yıkıldı.

İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu.

Sel nedeniyle 5 evin yıkıldığı mahallede suya kapılan Kader Yurtseven, akrabaları tarafından kurtarıldı.

Yurtsever'in kurtarılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yurtsever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlarını toplamaya çalışırken sel sularına kapıldığını söyledi.

Çok zor anlar yaşadığını belirten Yurtsever, "Her şeyimiz gitti. Babam da cezaevinde, burada değil." dedi.

Bölgede incelemelerde bulunan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, evleri hasar gören ailelerle görüştü.

Evleri yıkılan ailelerden 3'ü, ilçe merkezindeki pansiyona yerleştirildi. AFAD ekipleri selden etkilenenlerin ihtiyaçları için çadır kurmaya başladı.

Van Büyükşehir ve Başkale Belediyesi ekipleri de iş makineleriyle kapalı yolları açarak evlerin önünde biriken çamur yığınlarını temizliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, 28 Temmuz Çarşamba gününden bu yana Başkale ilçesinde meydana gelen sağanak ve sel felaketinin bugün etkisini artırarak Esenyamaç Mahallesi ile Onikidere mezrasında bazı evlerde hasara yol açtığı belirtildi.

Sel felaketinde can kaybı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sel sularına kapılan bir kadın vatandaşımız kurtarılmış ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bölgede Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesine ait ekipler koordineli şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle dere yataklarının bulunduğu bölgelerde vatandaşlarımızın hayvan otlatmamaları istirhamımızdır. Sel felaketinin yaşandığı bölgede hasar tespiti yapan ekiplerimiz gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından mahallelerimizde hayatın normale dönmesi için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmektedir."

GÜNCELLEME - Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı

- Sel sularına kapılan bir kişi, akrabaları tarafından kurtarıldı VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı

Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı

Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı

Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı

Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı

Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı

Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı

Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı

Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı

Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı
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