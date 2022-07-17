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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

17.07.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GENCİN CESEDİNE ULAŞILDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Zonguldak'ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Kent merkezindeki sahil yolunda arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Berkan Gezer (18), bir süre sonra gözden kayboldu.

Gençlerin çevredekilerden yardım istemesi üzerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Ekiplere destek veren gencin yakınlarından bazıları, dalgıçların gelmemesinden şikayet ederek polis ve zabıta ekipleri ile gazetecilere tepki gösterdi.

Berkan Gezer'in baygınlık geçiren yakınlarına ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Aramalar kıyı şeridi boyunca ve denizde sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

Vali Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da olay yerine gelerek bilgi aldığı ve gencin yakınlarıyla görüştüğü sırada görüntü almak isteyen bazı basın mensupları gencin yakınları tarafından darbedildi.

Yaklaşık 5,5 saat sonra cesedine ulaşılan Gezer'in cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan çevik kuvvet ekipleri de hastane önünde önlem aldı.

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

GENCİN CESEDİNE ULAŞILDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Zonguldak'ta denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

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