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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenciyi arama çalışmalarına ara verildi

29.07.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenciyi arama çalışmalarına ara verildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde denizde kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Göbü köyündeki plajda dün arkadaşlarıyla denize giren ve suda kaybolan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü öğrencisi Hasan Can Güney'in (19) bulunması için çalışma yürütülüyor.

Aramaların ikinci gününde Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Drone da kullanılarak gencin yeri tespit edilmeye çalışıldı.

Yaklaşık 40 kişilik ekip arama çalışması yürütürken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri gencin ailesine psikososyal destek veriyor. Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ekipleri de sahilde bekleyenlere yardımcı oluyor.

Bu arada, Sakarya AFAD ekibinin de çalışmalara katılmak için Zonguldak'a hareket ettiği öğrenildi.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara, günün aydınlanmasıyla birlikte devam edilecek.

Göbü köyündeki plajda dün arkadaşlarıyla denize giren Hasan Can Güney, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirmiş, Güney'i kurtarmak için suya giren Berkan Süleyman Günaydın'ın da boğulma tehlikesi yaşaması üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilmişti.

Denizden çıkarılan Günaydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmış, Güney için ise kıyı şeridi boyunca ve denizde arama başlatılmıştı.

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenciyi arama çalışmalarına ara verildi

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenciyi arama çalışmalarına ara verildi

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor

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