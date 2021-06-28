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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta sokakta kalbi duran kişi hayatını kaybetti

28.06.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sokakta kalbi duran, polis ve vatandaşın ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

İbrahim Taş (56), Müftü Mahallesi Erdemir Yokuşunda kızı ile yürüdüğü sırada bir anda yere düştü.

Bilincini yitirdiği belirlenen Taş'a ilk müdahaleyi oradan geçen Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Niyazi Can ile bir vatandaş yaptı.

Suni teneffüs ve kalp masajı yapılan Taş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Babasına yapılan müdahaleyi gözyaşları içerisinde izleyen genç kız ise yakınlarına cep telefonuyla haber verdi.

Taş, ambulansta ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta sokakta kalbi duran kişi hayatını kaybetti

KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Zonguldak'ta sokakta kalbi duran kişiye ilk müdahaleyi polis ve vatandaş yaptı

Zonguldak'ta sokakta kalbi duran kişiye ilk müdahaleyi polis ve vatandaş yaptı

Zonguldak'ta sokakta kalbi duran kişiye ilk müdahaleyi polis ve vatandaş yaptı

Zonguldak'ta sokakta kalbi duran kişiye ilk müdahaleyi polis ve vatandaş yaptı
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