Güney Koreliler maç sonrası Zehra Güneş'i konuştu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye A Milli Voleybol Takımı çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.
Milli voleybolcuya sosyal medyada evlilik teklifi
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Güney Kore'ye 3-2 yenilen Kadın Milli Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş, güzelliğiyle Korelileri büyüledi.
Maç sonrasında Güney Kore'de en çok konuşulanlar listesine Zehra girdi. Zehra'ya Twitter'da evlilik teklifi yapanların sayısı bir hayli fazlaydı.
Milli voleybolcu, Güney Kore'de Trend Topic listesine girdi.
Güney Koreliler, attıkları Tweet'ler ile milli voleybolcuya olan hayranlıklarını dile getirdi.
İşte Zehra hakkında yazılanlar:
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