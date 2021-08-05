Güney Koreliler maç sonrası Zehra Güneş'i konuştu

Japonya 'nın başkenti Tokyo 'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye A Milli Voleybol Takımı çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.

Maç sonrasında Güney Kore'de en çok konuşulanlar listesine Zehra girdi. Zehra'ya Twitter'da evlilik teklifi yapanların sayısı bir hayli fazlaydı.