Güneydoğu'da kurbanlık satışları besicilerin yüzünü güldürüyor

DİYARBAKIR / SİİRT (AA) - AHMET KAPLAN / FECRİ BARLIK - Diyarbakır ve Siirt'te pazarlarda Kurban Bayramı öncesinde başlayan hareketlilik ve satışlar besicileri sevindiriyor.

Kışın ahırda beslenen, yaz aylarında ise yüksek rakımlı yaylalarda otlatılan ve özenle bakılan hayvanlar, günün ilk ışıklarıyla pazarlara getiriliyor. Yurdun batısına kurbanlık sevkiyatı sürerken Diyarbakır ve Siirt'te de pazara getirilen kurbanlıklar sıkı pazarlıkların ardından satılıyor.

Salgın tedbirlerinin uygulandığı satışlarda pazarlık sırasında tokalaşma yerine çubukla temas kurulması dikkati çekiyor.

Bayramın yaklaşmasıyla artan hareketlilikten memnun olan besicilerden bazıları şimdiden kurbanlıkların tamamını sattı.

- "Bu yıl daha fazla kurban kesileceğini tahmin ediyoruz"

Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AA muhabirine, Diyarbakır'ın 2 milyon 700 bine yakın hayvan varlığıyla Türkiye'de hayvancılık bakımından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kentten Türkiye'nin çeşitli illerine hem canlı hem de et olarak sevkiyat yapıldığını dile getiren Atalar, yaklaşık bir aydan bu yana batı illerine hayvan sevkiyatının sürdüğünü belirtti.

Atalar, bu yıl kurbanlık hayvan sayısının geçen yıl kesilen hayvan sayısından daha fazla olduğuna işaret ederek, "İhtiyaçtan daha fazla hayvanımız mevcut. Pazara baktığımızda da hayvan fiyatları oldukça makul seviyede. Bu yıl kurbanlık yönüyle herhangi bir olumsuzluk yok. İyi bir sezon yaşıyoruz. Bu nedenle bu yıl daha fazla kurban kesileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

- Kurban keseceklere tavsiyeler

Vatandaşların kurbanlık alırken küpelerine dikkat etmesi gerektiğini anlatan Atalar, küpe numarasıyla Türkvet mobil uygulamasından hayvan hakkındaki bütün bilgilere ulaşılabileceğini bildirdi.

Kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara dikkati çeken Atalar, "Hayvanın tüylerinin parlak ve canlı görünmesi, zayıf olmaması, gözlerinin parlak olması gerekir. Özellikle herhangi bir uzvunun eksik olmaması, hayvanın boynuzu varsa kırık olmaması lazım. Burun akıntısı, ishal ve yüksek ateşin olmamasına da dikkat edilmeli." diye konuştu.

- İl merkezinde 10 kesim noktası belirlendi

Atalar, hayvanların belirlenen yerler dışında kesilmesinin uygun olmadığını ve aksi halde cezai müeyyidelerin uygulanacağını, bu kapsamda il merkezinde yaklaşık 10 noktada hayvan kesimi için yer tahsisi yapıldığını kaydetti.

Özellikle salgın sürecinde hijyene daha da dikkat edilmesi uyarısında bulunan Atalar, "Rastgele kesim uygun değil, gerekli müdahaleleri yapacağız. Bayram süresince 60 veteriner hekim ve ziraat mühendisi görevlendirdik. Arkadaşlarımız sahadalar. Her tarafta hayvan satılamayacak, il merkezinde belirlenen 5 noktada satışlar gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

- Kurbanlıkların tümünü sattı

Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda satış yapan besicilerden Sıddık Ertaş da bu yıl 60 küçükbaş kurbanlık beslediğini söyledi.

Ertaş, geçen yıl hayvanları satmakta zorlandıklarını dile getirerek, "Bu yıl fiyatlar iyi. Bütün kurbanlıklarımı sattım, elimde kalmadı. Çok şükür, memnunuz. Bu yıl satışı hızlı yaptık." şeklinde konuştu.

Tekin Dere de hayvanlarını satmak için kente geldiğini, geçen yıla göre fiyatların uygun olduğunu belirterek, "Vatandaşların talebi var. 20 küçükbaş hayvandan 15'ini sattım." dedi.

- Siirt

Siirt'te de besiciler, Kurban Bayramı öncesi hayvanlarını satmak için sabahın erken saatlerinde Siirt Belediyesi Hayvan Pazarı'nın yolunu tutuyor. Besiciler normalleşme süreciyle Kurban Bayramı öncesi satışlarının artmasından umutlu.

Besicilerden Mehmet Aslancı, 40 yıldır hayvan pazarına geldiğini dile getirdi.

Bayramın birinci ve ikinci gününde satışların artmasını beklediklerini ifade eden Aslancı, bu yıl fiyatlarda geçen seneye göre fark olmadığını aktardı.

Zübeyir Sevilgen de bazı müşterilerin kurbanlık almak için son günü beklediğine işaret ederek, "Bayramın son gününe kadar satışların daha da artmasını umut ediyoruz." diye konuştu.