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Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu

12.07.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu'da artan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar, havuzlarda serinlemeye çalıştı.

Gaziantep'te son 3 günden bu yana artış gösteren hava sıcaklıkları kent merkezinde 37 derece ölçüldü.

Kentte sıcaktan bunalanlar vatandaşlar, Mimar Sinan Mahallesi Dr. Asım Güzelbey Caddesi'nde bulunan havuzlara ilgi gösterdi.

Tatil yörelerine gidemeyen vatandaşlar, havuzlarda yüzerek tatilin keyfini çıkardı.

Bazı çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Havuz İşletme Müdürü İbrahim Barın, AA muhabirine, sıcak havalar nedeniyle vatandaşların havuzları tercih ettiğini belirterek, "Her gün havuzlar daha da kalabalık hale geldi. Havuzlarımız sahil bölgeleri gibi yoğunluk yaşıyor. Buraya gelen vatandaşlar, serinliyor. Çocuklar için yüzmeleri için özel yerler oluşturduk." dedi.

18 yaşındaki İkra Yeter ise Gaziantep'in bunaltan sıcak hava nedeniyle havuzları tercih ettiğini belirterek, "Havuzdan çıkmak istemiyoruz. Hava çok sıcak." dedi.

Havuzda serinleyen 14 yaşında Belinay Defne Alay ise okulların tatile girmesinin ardından havuzlara gelip serinlemeye çalıştığını kaydetti.

- Şanlıurfa

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 39 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Bazı çocukların ise tehlikeye aldırış etmeden süs havuzlarında serinlemeye çalıştığı gözlendi.

Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu

Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu

Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu

Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu

Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu

Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu

Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu

Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu

Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu

Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu

Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu

Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu

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