Günlerdir adada yoktu... Nagihan Karadere diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı konuşurken ağladı: Şoktayım

Ağlayan ve konuşmakta zorlanan Nagihan "Korkunç bir şey, çaresizlik kadar kötü hiçbir şey olamaz elimden hiçbir şey gelmiyor" deyince Acun Ilıcalı "Değerli yarışmacısın bizim için önemlisin sağlığın bizim için önemli "dedi.