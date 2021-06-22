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Gurbetçilerin baba ocağı hasretini dindirecek yolculukları sürüyor

22.06.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen Türk vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor

EDİRNE (AA) - Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere anavatana gelmeye başlayan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Gurbetçiler, yurda girmenin verdiği heyecan ve sevinçle memleketlerinin yolunu tutuyor.

Hasan Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 48 yıldır Almanya'da yaşadığını ve Türkiye'yi çok özlediğini söyledi.

Her yıl memleketi Kırıkkale'yi ziyaret etmesine rağmen özleminin bitmediğini belirten Akbulut, "İçimizdeki özlem çok büyük. Türk bayrağını görünce çok seviniyoruz. Bu özlemin tarifi yok, anlatılmaz. Memleketimiz bir başka. İki yıldır koronavirüs nedeniyle gelemeyen çok insan vardı. Çok sıkıldı herkes orada. Gelmek isteyen çok arkadaşımız var." dedi.

Hasan Akbulut'un eşi Ayten Akbulut da Türkiye'ye giriş yaptıklarında ayrı bir duygu seline kapıldıklarını dile getirdi.

Türk bayrağını görünce duygulanıp ağladıklarını dile getiren Akbulut, "İnşallah buraya birgün döneriz de canımızı burada teslim ederiz. Avrupa adı var arkası yok. Herkes Avrupa'ya gideyim diye uğraşıyor ama bizim cennet vatanımızın değerini bilmemiz lazım. Ülkemizin havası bile başka, biz güneş yüzü görmüyoruz yıllardır." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Kadir Özkan ise vatan özlemlerinin büyük olduğunu belirtti.

Nursen Özkan, salgın nedeniyle bir süredir Türkiye'ye gelemediklerini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle eskisi gibi bavulumuzu hazırlayıp gelemiyoruz. Önce testlerden geçiyoruz ve sonuçları bekleyip geliyoruz. Yolculumuz çok rahat geçti." dedi.

Süleyman Özkan da vatan hasretinin her yıl daha da arttığını anlattı.

Yozgat'a yakınlarının yanına gideceğini ifade eden Özkan, "35 yıldır İsviçre'de yaşıyorum. Çok özlüyoruz, bizim bir parçamız burada. Salgın dönemi de evdeydik. Aşılarımızı vurulduk. Türkiye'de de tedbirlere uyacağız." ifadelerini kullandı.

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Gurbetçilerin baba ocağı hasretini dindirecek yolculukları sürüyor

- Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen Türk vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor

Gurbetçilerin baba ocağı hasretini dindirecek yolculukları sürüyor

Gurbetçilerin baba ocağı hasretini dindirecek yolculukları sürüyor

Gurbetçilerin baba ocağı hasretini dindirecek yolculukları sürüyor

Gurbetçilerin baba ocağı hasretini dindirecek yolculukları sürüyor
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