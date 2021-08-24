Güvenli turizm sertifikalı oteller temmuz-ağustosu yüksek dolulukla kapattı

FERDİ UZUN - Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında güvenli turizm sertifikası alan otellerin temmuz ve ağustos aylarını yüzde 95 doluluk oranıyla kapattığını söyledi.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanlığını da yürüten Özden, AA muhabirine, temmuz ve ağustos aylarında otelcilerin çok iyi bir dönem geçirdiğini belirtti.

Güvenli turizm sertifikası alan otel işletmecilerinin mutlu olduğuna dikkati çeken Özden, bu iki aydaki hareketliliğin sektörü sevindirdiğini kaydetti.

Özden, şu anda otellerde yerli ve gurbetçi ile Polonya, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Hollanda, Fransa ve İran'dan turistlerin olduğunu ifade ederek, "Otellerimiz ağustos ayını yüzde 95'e ulaşan dolulukla bitirdiler. Herkes mutlu diyebilirim. Eylül ve ekim ayında ise önümüzü net şekilde göremiyoruz. Biraz daha son dakika rezervasyonlarıyla gidiyoruz. Rezervasyonlar geldikçe bu aylar da iyi olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Eylül ve ekim ayında Balkan ülkelerinden ciddi bir hareketlilik beklediklerine dikkati çeken Özden, bu iki ayda otellerdeki doluluk oranına Balkan ülkelerinden gelen turistlerin katkısının olacağını söyledi.

Özden, geçen yıla göre çok iyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayarak, "Geçen yılın önünde gidiyoruz. Türkiye'ye gelen turistler son derece mutlu ve memnunlar. Fiyat ve kalite Türkiye'de çok iyi. Her şey dahil konseptini de çok iyi bir şekilde uyguluyoruz. Servis standartlarımız çok iyi. Dolayısıyla insanlar ödediklerinin karşılığını çok fazla alıyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Dünyaya örnek olduk"

Önümüzdeki yıl daha iyi bir sezon beklediklerini belirten Özden, "Çünkü aşılama noktasında ciddi bir yere gelindi. Halen de aşılanma devam ediyor. Kısıtlamaların kalkacağı, dar çerçevede yapılan turizmlerin biteceği, eski günlere döneceğimiz bir yıl olacak diye umuyorum. İnsanların birikmiş olan seyahat arzusu bir anda turizmi patlatacaktır. Bundan da en çok ve en çabuk pay alacak ülkelerin başında da Türkiye var." diye konuştu.

Özden, otellerin güvenli turizm sertifikası kriterlerini yerine getirdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Salgına karşı ciddi tedbirler alındı. Otellerimiz bu konuda hassas davrandılar. Dolayısıyla önemli bir sorun da yaşanmadı otellerde. Şu ana kadar gayet iyi gitti. Turistler de keyifli bir şekilde tatillerini yaptı. Bizim şöyle bir artımız var. Biz çok hızlı hareket ediyoruz ve karar alıyoruz. Güvenli turizm sertifikasını ilk uygulayan ülkelerden birisiyiz. Çok hızlı karar aldık ve uyguladık, dünyaya örnek olduk. Bunun da bize geri dönüşü çok olumlu oldu."

Didim'de 5 yıldızlı bir otelin işletmecisi Burak Karakaya da önceki yıla oranla konaklamada yüzde 30 artış olduğunu işaret ederek, "Özellikle temmuz ve ağustos ayı bizim için oldukça iyi geçti. Güvenli turizm sertifikası kapsamında salgın tedbirlerini harfiyen uyguladık. Bundan dolayı da yerli ve yabancı misafirlerimiz güven içerisinde tatillerini yaptı." dedi.