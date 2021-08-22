Güvenlik güçleri İran sınırında gece gündüz nöbette

Türkiye-İran sınırında görev yapan Jandarma, Kara Kuvvetlerine bağlı birlikler, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları, termal ve gece görüş özelliği olan kameralar ile tespit ettikleri olaylara anında müdahale ediyor.

İran ile en uzun sınıra sahip olan Van'da, yasa dışı göçün engellenmesi, kaçakçılık faaliyetlerinin durdurulması ve PKK'lı teröristlerin ülkeye sızmalarının önüne geçilmesi amacıyla sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

Sınır hattında inşasına başlanan modüler beton duvar çalışmaları devam ederken, bölgeye takviye olarak gönderilen askeri birlikler ile özel harekat polisleriyle güvenlik daha sıkı tutuluyor.

Güvenlik güçleri onlarca zırhlı araç, drone, termal kamera, İHA ve SİHA'ların da desteğiyle İran sınırını süreli kontrol altında tutuyor.

Teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı, gerekli tüm önlemlerin alındığı sınırda, gece yürütülen faaliyetlerle düzensiz göçmenlerin gecenin karanlığından yararlanarak sınırdan geçmeleri de engelleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı 2. Operasyon Şube Müdürü Hüseyin Ediz Tercanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, birliklerin sınır hattında önemli bir görev yürüttüğünü söyledi.

Tüm birimlerin koordineli bir şekilde faaliyetler yürüttüğünü belirten Tercanoğlu, "Kaçakçılık faaliyetlerinin daha önce sık yaşandığı noktalarda görev yapıyoruz. Tüm çevre 360 derece dönen termal kameralarla gözetleniyor. Bir hareketlilik görüldüğü takdirde birliklerimizi oraya sevk ediyoruz." dedi.