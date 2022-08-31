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  4. Haaland çıldırdı, Premier Lig tarihine geçti! 38 dakikada...

Haaland çıldırdı, Premier Lig tarihine geçti! 38 dakikada...

31.08.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yeni transferlerinden Erling Haaland durdurulamıyor. Norveçli süper yıldız 5. hafta karşılaşmasında oynanan Nottingham Forest karşılaşmasında 38 dakikada 3 gol atarak Premier Lig'deki çıktığı ilk 5 maçında 9 gol atıp tarihe geçti.

Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere Premier Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 5. hafta karşılaşmasında Manchester City sahasında Nottingham Forest'ı ağrıladı. Karşılaşmaya Manchester City'nin Borussia Dortmund'dan 60 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı süper yıldızı Erling Haaland damga vurdu.

38 DAKİKADA 3 GOL!

PKPK

Norveçli yıldız, Etihad'da Nottingham Forest'a karşı oynanan mücadelede 38 dakika içinde hat-trick yaptı. Premier Lig'de 5 maçta 9 gole ulaşan Haaland, Manchester City tarihinde ilk beş haftada en fazla gol atan futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu.

AGUERO'YU GERİDE BIRAKTI!

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Önceki rekor, City tarihinin en golcü oyuncusu Sergio Agüero'ya aitti. Agüero ilk 5 haftada 8 golle bu rekoru elinde bulunduruyordu.

Premier Lig'de bu sezonki ikinci hat-trick'ine imza atan Haaland daha önce Crystal Palace'a karşı da hat-trick yapmıştı.

HAALAND FOTOĞRAFLARI

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