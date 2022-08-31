Haaland çıldırdı, Premier Lig tarihine geçti! 38 dakikada...

İngiltere Premier Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 5. hafta karşılaşmasında Manchester City sahasında Nottingham Forest'ı ağrıladı. Karşılaşmaya Manchester City'nin Borussia Dortmund'dan 60 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı süper yıldızı Erling Haaland damga vurdu.

38 DAKİKADA 3 GOL!

Norveçli yıldız, Etihad'da Nottingham Forest'a karşı oynanan mücadelede 38 dakika içinde hat-trick yaptı. Premier Lig'de 5 maçta 9 gole ulaşan Haaland, Manchester City tarihinde ilk beş haftada en fazla gol atan futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu.

AGUERO'YU GERİDE BIRAKTI!

Önceki rekor, City tarihinin en golcü oyuncusu Sergio Agüero'ya aitti. Agüero ilk 5 haftada 8 golle bu rekoru elinde bulunduruyordu.

Premier Lig'de bu sezonki ikinci hat-trick'ine imza atan Haaland daha önce Crystal Palace'a karşı da hat-trick yapmıştı.