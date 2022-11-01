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Haber spikeri Ela Rumeysa Cebeci'yi isyan ettiren fiyatlar! Anısı canlı yayına damga vurdu: Ekmek alayım dedim 72 lira...

01.11.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv100 ekranlarında Gün Uyanıyor programını sunan Ela Rumeysa Cebeci'nin ekmek fiyatlarına isyan ettiği anlar canlı yayına damgasına vurdu. Siyez ekmeğinin fiyatına inanamadığını söyleyen deneyimli sunucu 'olacak iş değil' diyerek ekmeği kasada bıraktığını anlattı. O anlar hem izleyicilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

2022 yılında yüksek enflasyonla beraber gıda ürünlerinin de artışı vatandaşların cebini yakmıştı. Son olarak ekranlarda yaşanan bir an izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Tv100'de Gün Uyanıyor programını sunan Ela Rümeysa Cebeci canlı yayında siyez ekmeğinin fiyatına isyan etti. 72 liralık ekmeği 'olacak iş değil' diyerek kasada bıraktığını belirten Cebeci'nin sözleri sosyal medyaya da damga vurdu.

"TAVRIMI KOYDUM, ALMADIM"

Cebeci sıradaki haberi sunacağı sırada bir markette yaşadığı anısını anlattı. Duruma şaşırdığını belirten Cebeci, "Geçen gün büyük bir markete girdim. Bir siyez ekmeği alayım dedim. Bir baktım fiyatına, 72 lira... Dedim ki 'gerçekten mi?' Kasiyer dedi ki 'gerçekten...' Almayacağım dedim. Tavrımı koydum ve almadım. Çünkü 72 lira olacak iş değil. Siyez ekmeği tamam ama 72 lira değil. Ekmeğin kıymetini bilmemiz de güzel." ifadelerini kullandı.

ELA RUMEYSE CEBECİ

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