Hacı adayları Hazreti Muhammed'e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'nı ziyaret ediyor

MEKKE (AA) - ENES KAPLAN - Hac ibadeti için kutsal topraklara gelen hacı adayları Kabe ziyareti ve ibadetlerine devam ederken bir yandan da Mekke'de bulunan kutsal mekanları ziyaret ediyor. Hacı adaylarının en fazla ziyaret ettiği mekanların başında ise Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası yer alıyor.

Kutsal topraklardaki günlerini Kabe ziyareti, ibadet ve dua ile geçiren hacı adayları, sabah namazını Hira Mağarası çevresinde eda etmek için Mekke'ye 5 kilometre mesafede olan Nur Dağı'nın (Cebel-i Nur) zirvesine tırmanıyor.

Bir saatlik zorlu yolculuk sonrasında zirveye varan hacı adayları buradan Mekke'yi izliyor ve namazlarını kılmalarının ardından Nur Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan Hira Mağarası'nı ziyaret ediyor.

Hacı adaylarının şükür namazı kılıp dua da ettiği mağarada, bir kişinin başı tavana değmeyecek şekilde ayakta durabileceği yükseklikte ve yere uzanabileceği genişlik ve uzunlukta bir boşluk bulunuyor.

- "Buradan dönerken Peygamberimiz Allah'ın Resulü olarak dönüyordu"

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Ulvi Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam tarihinin dönüm noktası olan bir mekanda bulunduklarını belirtti.

Hazreti Muhammed'in peygamber olmadan önce de buraya geldiğini ve Hira Mağarası'nda dünyadan izole şekilde tefekkür dünyasına daldığını anlatan Ata, "Peygamberimiz burada tefekkür halindeyken yüce Allah vahiy meleği Cebrail'i göndererek Kuran-ı Kerim'in ilk ayetlerini, Alak suresinin ilk 5 ayetini Peygamberimize burada ulaştırdı. Buradan dönerken Peygamberimiz Allah'ın Resulü olarak dönüyordu. Burası için insanlık tarihinin, özellikle İslam tarihinin dönüm noktası diyebiliriz." diye konuştu.

- “Resulullah'ın ayak bastığı yerlerde dolaşmak”

Genç, yaşlı hemen her yaştan hacı adayının zorlu yolculuğu dağın zirvesine ulaşınca son buluyor.

Türkiye'den gelen ilk kafile ile kutsal topraklara ulaşan Fahrettin Taşbaş, 2020 yılında haccın çıktığını ancak Kovid-19 salgını sebebiyle gelemediklerini söyledi. Taşbaş, ziyaretten duyduğu mutluluğu aktarırken, "Resulullah'ın ayak bastığı yerlerde dolaşmak bizim için büyük nimet." ifadesini kullandı.

Yine İstanbul'dan gelen hacı adaylarından Sami Kaya ise "Buraya gelirken yoruluyoruz. Hazreti Hatice annemizin ayak izlerinin takibini görebiliyoruz. Elhamdülillah bize nasip oldu. Gelip de sağlıklı olan bütün hacılarımızın buraya çıkmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

- Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer

İslam kaynaklarına göre, Hazreti Muhammed'in 40 yaşına yaklaştığında inzivaya çekildiği ve burada vakit geçirmeyi adet edindiği Hira Mağarası ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer olma özelliği taşıyor.

Hazreti Muhammed 40 yaşındayken, Hira’da tefekkürle meşgulken Kadir Gecesi, Hazreti Cebrail aracılığıyla Alak Suresi'nin, "Yaratan Rabb'inin adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabb'in sonsuz kerem sahibidir. O Rabb ki kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediği şeyleri öğretendir." şeklindeki ilk beş ayeti kendisine vahyedildi.