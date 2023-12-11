MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise "Bebeleri pistten alalım" deyince Ece Seçkin'den bomba yanıt! Sosyal medya onları konuşuyor

Hadise "Bebeleri pistten alalım" deyince Ece Seçkin'den bomba yanıt! Sosyal medya onları konuşuyor

11.12.2023 07:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu arka arkaya iki şarkıcıyı ağırladı. Ece Seçkin ve Hadise hem sahne şovları hem de kostümleriyle olay oldu. Hadise sahneden pozlarını "Bebeleri pistten alalım" notuyla paylaşınca ortam alev aldı. İşte Ece Seçkin'den bomba yanıt...

Bir yandan özel hayatı, sahne tarzı, iddialı kalça danslarıyla Hadise... Diğer yanda seksi kıyafetleri ve sahne şovlarıyla Ece Seçkin. İki şarkıcı arka arkaya Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verdi. Konser alanında fırtına gibi esen iki isimden Hadise'nin paylaşımı ortamı gerdi.

İşte pozlar ve yaşananlar...

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

ORTAM ALEVLENDİ

Hadise yine şaşırtmadı ve sahneye iddialı dekoltesi, dansçıları ve seksi şovlarıyla doldurdu. Ancak bu sefer bir polemiğin de fitilini ateşledi.

Hadise konserindeki kareleri paylaşarak "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" yazınca gözler Ece Seçkin'e döndü. Çünkü Hadise'den önceki günlerde Ece Seçkin de iddialı kostümü ve şovlarıyla aynı sahnedeydi.

Ece Seçkin sahneye pembe iddialı kıyafeti ve dansçılarıyla çıkmıştı. Kıyafetini çok beğenen ve paylaşmaya doymayan Seçkin Hadise'den gelen topa vurmadan edemedi.

Seçkin konserinden bazı anları paylaşarak "Ezhel de 'Bebeler her b.ku biliyolar,boşuna yapıcan bize lolo" diyerek yanıtlamıştı" diyerek sosyal medyayı salladı.

Şimdi gözler ikilinin arasında yaşanacaklarda... Bakalım bu polemikte akılda kalan kim olacak...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin Hadise
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrette kritik gün geldi!

Asgari ücrette kritik gün geldi!

Bakan Ersoy ile karesi gündem olmuştu! Altaylı'dan gelen tepkilere yanıt: 'Demek ki adam değilsiniz'

Bakan Ersoy ile karesi gündem olmuştu! Altaylı'dan gelen tepkilere yanıt: 'Demek ki adam değilsiniz'

Atilla Karaoğlan'a olay ceza!

Atilla Karaoğlan'a olay ceza!

En riskli ilçeleri bir bir saydı! "En dayanıklı binalar bile yıkılır"

En riskli ilçeleri bir bir saydı! "En dayanıklı binalar bile yıkılır"

"Memelere özgürlük" sloganıyla sokağa çıktı, tansiyon yükseldi!

"Memelere özgürlük" sloganıyla sokağa çıktı, tansiyon yükseldi!

"Ponzi Mine"den "Avukat Maria"ya...

"Ponzi Mine"den "Avukat Maria"ya...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satanları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satanları sizin için seçtik

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.