Hadise "Bebeleri pistten alalım" deyince Ece Seçkin'den bomba yanıt! Sosyal medya onları konuşuyor

Bir yandan özel hayatı, sahne tarzı, iddialı kalça danslarıyla Hadise... Diğer yanda seksi kıyafetleri ve sahne şovlarıyla Ece Seçkin. İki şarkıcı arka arkaya Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verdi. Konser alanında fırtına gibi esen iki isimden Hadise'nin paylaşımı ortamı gerdi.
İşte pozlar ve yaşananlar...
Hadise yine şaşırtmadı ve sahneye iddialı dekoltesi, dansçıları ve seksi şovlarıyla doldurdu. Ancak bu sefer bir polemiğin de fitilini ateşledi.
Hadise konserindeki kareleri paylaşarak "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" yazınca gözler Ece Seçkin'e döndü. Çünkü Hadise'den önceki günlerde Ece Seçkin de iddialı kostümü ve şovlarıyla aynı sahnedeydi.
Ece Seçkin sahneye pembe iddialı kıyafeti ve dansçılarıyla çıkmıştı. Kıyafetini çok beğenen ve paylaşmaya doymayan Seçkin Hadise'den gelen topa vurmadan edemedi.
Seçkin konserinden bazı anları paylaşarak "Ezhel de 'Bebeler her b.ku biliyolar,boşuna yapıcan bize lolo" diyerek yanıtlamıştı" diyerek sosyal medyayı salladı.
Şimdi gözler ikilinin arasında yaşanacaklarda... Bakalım bu polemikte akılda kalan kim olacak...