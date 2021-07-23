Hadise’nin bikinili paylaşımlarına beğeni yağdı

Kısa bir süre önce oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düştü.
HADİSE'NİN TATİL KEYFİ
Mehmet Dinçerler'le Bodrum'da eğlenirken görüntülenen Hadise aşk iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Güzel şarkıcı Hadise'nin son paylaşımı adeta düşman çatlattı.
Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarında oldukça keyifli görünen Hadise'ye takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.
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