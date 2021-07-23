MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise’nin bikinili paylaşımlarına beğeni yağdı

Hadise’nin bikinili paylaşımlarına beğeni yağdı

23.07.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen ünlü şarkıcı Hadise son paylaşımıyla da adından sıkça söz ettirdi. Bikinili paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Kısa bir süre önce oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

HADİSE'NİN TATİL KEYFİ

Mehmet Dinçerler'le Bodrum'da eğlenirken görüntülenen Hadise aşk iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Güzel şarkıcı Hadise'nin son paylaşımı adeta düşman çatlattı.
Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarında oldukça keyifli görünen Hadise'ye takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hadise Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısı 11 bini aştı

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısı 11 bini aştı

Tatil hayalleri suya düştü! Otelin havuzunu bastılar

Tatil hayalleri suya düştü! Otelin havuzunu bastılar

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Tatilcilere çağrı: Yetişemiyoruz, gelmeyin!

Tatilcilere çağrı: Yetişemiyoruz, gelmeyin!

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Onur Alp Eker son yolculuğuna uğurlandı

Onur Alp Eker son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Simge Sağın'ın sere serpe pozları nefes kesti

Simge Sağın'ın sere serpe pozları nefes kesti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Ünlü çiftin bayramlaşma anları olay oldu!

Ünlü çiftin bayramlaşma anları olay oldu!

Çukur’un Şahram’ı tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Çukur’un Şahram’ı tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.