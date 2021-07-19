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Hafta boyunca sağanak görülen Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor

19.07.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta boyunca sağanak görülen Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor

Hafta boyunca sağanağın etkili olduğu Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sıcaklık, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, az bulutlu, kuzey kesimler yer yer çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 40, Iğdır'da 38, Erzurum ve Ağrı'da 33, Kars'ta 32, Ardahan'da 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

Hafta boyunca sağanak görülen Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor

Hafta boyunca sağanak görülen Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu
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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Erzincan Erzurum Kars Ardahan Iğdır

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