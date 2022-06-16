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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Parti'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti

16.06.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Parti'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Mayıs Ayı Belediye Meclisi Toplantısı'nda bazı ifadeler sarf ettiği AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi ve HAK-İŞ Bolu İl Başkanı Hacer Çınar'a destek ziyaretinde bulundu.

HAK-İŞ'in Bolu İl Başkanlığı binasının önünde açıklama yapan Arslan, kendileri şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik çaba içindeyken, bütün iş yerlerinde çalışanların şiddete ve tacize karşı korunması mücadelesini yaparken seçimle gelmiş bir belediye başkanının bir insana yakışmayacak tutum ve davranışını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Özcan'ın cinsiyetçi bir yaklaşım sergilediğini dile getiren Arslan, "CHP'nin bu belediye başkanına yönelik almış olduğu kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi kararını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz." dedi.

Arslan, Özcan'ın belediye başkanlığı görevinden istifa etmesini istediklerini belirterek istifa gerçekleşinceye kadar mücadelelerini bu anlayışla sürdüreceklerini dile getirdi.

Özcan hakkında insan haklarına aykırı, ayrımcı bir zihniyeti temsil ettiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından da soruşturma açılması gerektiğini söyleyen Arslan şunları kaydetti:

"Bu iffetsizliğin, bu izansızlığın, ahlaki olmayan tutumun, hesabının sorulması gerekiyor. Gerçekten cinsiyetçi bir yaklaşımı temsil ettiğine inandığımız bu adamın Bolu Belediyesine yakışmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Özür dilemesini bekledik. Hacer Hanım ile de görüştük. Bu yapılanlardan özür dilemesi istendi ama bu süreç gerçekleşmedi. Biz bu aşamadan sonra bu Belediye Başkanı'nın görevini derhal bırakmasını istiyoruz."

Hacer Çınar da kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Yaşananların çok üzücü olduğunu belirten Çınar, "Kadınlarımızın bu tip siyasi malzeme yapılması bizi derinden üzüyor. Hakikaten, halkın seçmiş olduğu bir başkana bizim saygımız sonsuzdu ta ki bu cümleleri kurana kadar. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil ama artık yeter. Hakikaten kadınları cinsel obje olmaktan, siyasi malzeme olmaktan çıkarmasını, asli görevine geri dönmesini, aksi takdirde bu görevi yapmamasını önemle rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Parti'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Parti'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Parti'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Parti'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Parti'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Parti'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Parti'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Parti'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti

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