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  4. Hakan Sabancı açıklamalarıyla tanınan Aygün Aydın jartiyerli pozlarıyla gündemde

Hakan Sabancı açıklamalarıyla tanınan Aygün Aydın jartiyerli pozlarıyla gündemde

21.09.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ile gündemden düşmeyen Aygün Aydın sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Aydın jartiyer giyip çamaşır makinesi önünde verdiği pozlarla dikkat çekti.

Genç iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını ve hamile kaldığını ileri süren Aygün Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Cesur kıyafet tercihleriyle her daim adından söz ettiren Aygün Aydın, son olarak çamaşır makinesinin önünde cüretkar pozlar verdi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÖNÜNDE OLAY POZLAR

Kirli sepetini de yanına alan Aydın, çamaşır makinesi önünde ve üstünde peş peşe jartiyerli kıyafetiyle poz verdi.
Fotoğraflarını 912 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Aydın, "Dünya bu kadar pisken temiz kalamıyorum hangi başarıyı giysen çamur atarlar ruhu çamur insanlar bu yüzden kirletmeyi sevenlere direnmeyi bıraktım" notunu yazdı.
Genç ismin paylaşımlarına anlam veremeyen takipçileri, "Psikolojik destek almayı dene" ve "Bu pozlara gerek var mıydı" yorumları yaptı.
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa ederek magazin gündeminin dikkatini çeken Aydın Bu Tarz Benim yarışma programına katılmıştı.
Geçtiğimiz şubat ayında aşk yaşamaya başladıkları öne sürülen Hakan Sabancı ile Aygün Aydın arasında yaşananlar basına yansımıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Aygün Aydın
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