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Hakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

02.09.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de elektrik direğine çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

Merzan Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu yakınında 59 YP 358 plakalı minibüs, elektrik direğine çarparak yolun kenarına devrildi.

Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri de bölgedeki enerji akışını keserek yola düşen enerji nakil hatlarını kontrol altına aldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, minibüsün kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Hakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Hakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Hakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Hakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Hakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Hakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Hakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Hakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Hakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Hakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hakkari ambulans yaralı

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Sabah
05:30
Öğle
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İkindi
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