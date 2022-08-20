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Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan bina mühürlendi

20.08.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan bina mühürlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan 3 katlı bina tedbir amaçlı mühürlendi.

Gazi Mahallesi Av. Muhsin Zeydanoğlu Caddesi'nde temel kazısı yapıldığı sırada, alanın yanında bulunan binanın birinci katındaki mutfak duvarı yıkıldı.

Polis ve belediye ekipleri, güvenlik önlemi alınmasının ardından bölgede inceleme yaptı.

Ekiplerce tahliye edilen bina, tedbir amaçlı mühürlendi.

Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan bina mühürlendi

Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan bina mühürlendi

Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan bina mühürlendi

Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan bina mühürlendi

Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan bina mühürlendi

Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan bina mühürlendi

Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan bina mühürlendi

Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan bina mühürlendi

Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan bina mühürlendi

Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan bina mühürlendi

Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan bina mühürlendi

Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan bina mühürlendi

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