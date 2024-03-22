Bir süredir Londra'da yaşıyordu... Halit Ergenç tam 10 kilo verdi! Son hali dikkat çekti

Halit Ergenç, "Muhteşem Yüzyıl", "Binbir Gece", "Vatanım Sensin" gibi yapımlarda rol aldı
Halit Ergenç ile Bergüzar Korel 2009 yılında nikâh masasına oturmuşlardı. 2010 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alan çift, daha sonra 2020 yılında oğulları Han ve 2021 yılında kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti bir süredir İstanbul-Londra arasında mekik dokuyordu. Son olarak çift Londra'da dubleks eve yerleşmişti.
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Bebek'te görüntülenen Halit Ergenç "Yeni proje için 10 kilo verdim" dedi.
Yaptığı son paylaşımlarda da zayıfladığı görülen oyuncuya hayranları tarafından yorum yağdı.
Oyuncuya, "Çok zayıflamış", "Zayıflamış ama yakışmış", "Bu adamın her hali çok iyi" gibi yorumlar yapıldı.