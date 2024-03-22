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Bir süredir Londra'da yaşıyordu... Halit Ergenç tam 10 kilo verdi! Son hali dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.03.2024 15:55
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Bir süredir Londra'da yaşayan ünlü oyuncu Halit Ergenç geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülendi. Zayıfladığı görülen Ergenç, "Yeni projem için 10 kilo verdim" dedi. Yaptığı son paylaşımlarda da zayıf hali dikkat çeken oyuncuya hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.

Halit Ergenç, "Muhteşem Yüzyıl", "Binbir Gece", "Vatanım Sensin" gibi yapımlarda rol aldı

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SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Halit Ergenç ile Bergüzar Korel 2009 yılında nikâh masasına oturmuşlardı. 2010 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alan çift, daha sonra 2020 yılında oğulları Han ve 2021 yılında kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.


Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti bir süredir İstanbul-Londra arasında mekik dokuyordu. Son olarak çift Londra'da dubleks eve yerleşmişti.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Bebek'te görüntülenen Halit Ergenç "Yeni proje için 10 kilo verdim" dedi.

Yaptığı son paylaşımlarda da zayıfladığı görülen oyuncuya hayranları tarafından yorum yağdı.

Oyuncuya, "Çok zayıflamış", "Zayıflamış ama yakışmış", "Bu adamın her hali çok iyi" gibi yorumlar yapıldı.

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