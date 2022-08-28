YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Zafer Kupası, Kütahya'da yapıldı

Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Zafer Kupası, Kütahya'da yapıldı

28.08.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Zafer Kupası, Kütahya'da yapıldı

Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Halk Oyunları Kulüpler Arası Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Zafer Kupası, Kütahya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) ile Kütahya Belediyesi iş birliğiyle Kütahya Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin farklı illerinden 14 kulüp katıldı.

Kulüpler, "geleneksel düzenlemesiz dal" ve "geleneksel düzenlemeli dal" kategorilerinde yarıştı.

Kıyasıya geçen yarışmalarda düzenlemesiz dal kategorisinde Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Gaziantep Halk Oyunları Topluluğu ikinci ve Ağrı Karaköse Sanat Kulübü de üçüncü oldu.

Düzenlemeli dal kategorisinde ise İzmir Egezade Kültür ve Sanat Gençlik Spor Kulübü birinciliği, Kars Dore Gençlik Spor Kulübü ikinciliği ve Kocaeli Folklor Gençlik ve Spor Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

THOF Başkanı Suat Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halk Oyunları Büyükler Türkiye Finali'ni Büyük Zafer'in 100'üncü yılında Kütahya'da gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Kütahya'nın ev sahipliğinden de oldukça memnun olduklarını belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Bizler Türkiye'mizin kültür elçileri olarak Büyük Zafer'in gülen yüzleri olarak sahnedeyiz. Kulüplerimiz Türkiye'mizin farklı yörelerine ait halk oyunlarını burada sergiledi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şampiyon olan ve derece alan kulüplerimizi de tebrik ediyorum."

Katılımcı kulüpleri tebrik eden Belediye Başkanı Alim Işık da "100 yıl önce verilen bir mücadelenin yıl dönümünde böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Ekiplerimiz, Türk kültürümüzün farklı değerlerini burada sergiledi. Her birini hayranlıkla izledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından derece alan kulüplerin kupa ve madalyaları protokol üyelerince takdim edildi.

Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Zafer Kupası, Kütahya'da yapıldı

Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Zafer Kupası, Kütahya'da yapıldı

Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Zafer Kupası Türkiye Finali Kütahya'da yapıldı

Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Zafer Kupası Türkiye Finali Kütahya'da yapıldı

Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Zafer Kupası Türkiye Finali Kütahya'da yapıldı

Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Zafer Kupası Türkiye Finali Kütahya'da yapıldı

Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Zafer Kupası Türkiye Finali Kütahya'da yapıldı

Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Zafer Kupası Türkiye Finali Kütahya'da yapıldı

Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Zafer Kupası Türkiye Finali Kütahya'da yapıldı

Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Zafer Kupası Türkiye Finali Kütahya'da yapıldı

Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Zafer Kupası Türkiye Finali Kütahya'da yapıldı

Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Zafer Kupası Türkiye Finali Kütahya'da yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
04:49
Sabah
06:17
Öğle
13:06
İkindi
16:48
Akşam
19:46
Yatsı
21:08
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.