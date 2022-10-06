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  4. Halsey tanga üstüne transparan pantolon giydi! Hayal gücü yorumu olay oldu

Halsey tanga üstüne transparan pantolon giydi! Hayal gücü yorumu olay oldu

06.10.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay kendi çabalarıyla Türkiye'de konser organizasyonu yapan ve sahneye çıkan Halsey, tanga üstüne transparan pantolon giydi! Beyonce'un partisi için giyinen şarkıcı Halsey'in ilginç yorumu da gözlerden kaçmadı.

Türk senarist Alev Aydın ile birliktelik yaşayan ve Türkçe öğrenmeye başlayan Amerikalı şarkıcı Halsey, İstanbul konseri sonrası Türkçe olarak, "Burası benim evim gibi" notuyla pozlarını paylaşmış ve Türk hayranlarından beğeni toplamıştı.

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Halsey son olarak Beyonce’un Paris’te düzenlediği Club Renaissance partisine katıldı.

'SÖZ VERİYORUM BİR ŞEYLER HAYAL EDECEKSİN'

Tanga iç çamaşırının üzerine tülü andıran bir pantolon giyen Halsey sosyal medyayı salladı.
Halsey paylaşımına ise "Evet! Bu parti görünüşüm bu hafta favorilerimden biriydi. 'Halsey hayal gücüne hiçbir şey bırakmaz' dediler. Ben de 'Söz veriyorum bir şeyler hayal edeceksin' dedim" notuyla paylaştı.
Halsey'in bu iddialı pozlarını Türk hayranları da "Kraliçesin" yorumları yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
Halsey Alev Aydın beyonce
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