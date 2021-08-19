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Haluk Canatar: Serdar bu yıl Fenerbahçe'de kalacak

19.08.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Beşiktaş iddiaları sonrası bir açıklama yaptı ve oyuncusunun bu sezon forma giyeceği takımı açıkladı.

Bu sezon transferin hızlı takımı Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Serdar Aziz oldu. Avrupa ve lig için iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlı takımda stoper arayışları devam ediyor. Kaan Ayhan'ı renklerine katmak isteyen Beşiktaş bir yandan da B planını oluşturuyor.

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Kaan Ayhan transferinde olumlu sonuç çıkmaması durumunda Beşiktaş, Fenerbahçe ile Serdar Aziz için masaya oturacak. Konuyla ilgili Serdar Aziz'in menajerinden de bir açıklama geldi.

SERDAR AZİZ FENERBAHÇE'DE KALACAK

Transfer iddiaları hakkında Haber Global'e konuşan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, "Bazı teklifler oldu ancak Serdar bu yıl Fenerbahçe'de kalacak" dedi.

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

BURAK KAPACAK

BURAK KAPACAK
Bursaspor --> Fenerbahçe

EMİN ORTAKAYA

EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Serdar Aziz
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