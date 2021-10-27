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Haluk Levent Kütahya’da hayranlarıyla buluştu

27.10.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Levent Kütahya’da hayranlarıyla buluştu

Ünlü rock sanatçısı Haluk Levent, Kütahya’da konser verdi.

Konser, Kütahya Belediyesinin “Gençlik ve Cumhuriyet Festivali” etkinliği kapsamında belediye hizmet binası önünde gerçekleşti.

Haluk Levent, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, "Elfida", "Ankara", "Anlasana", "Aşkın Mapushane", "Bir Yarim Olsun İsterdim" adlı şarkıların yanı sıra Neşet Ertaş’tan da türküler yorumladı.

Konser için alanı dolduran müzikseverler Levent’e eşlik etti.

Şarkı aralarında seyircilerle sohbet eden Levent, Kütahya’nın havasının soğuk ama insanın ise sıcak olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Alim Işık, konser sonrası Haluk Levent’e çiçek, Belediye Kütahyaspor atkısı ile çini tabak hediye etti.

Işık, Kütahya’ya daha önce vermiş olduğu konser sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, festival kapsamında konserlerin devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Haluk Levent’in öncülüğünde kurulan Ahpab Derneği’nin desteğiyle kendisine kokleer implant ameliyatı yapılarak işitme cihazı takılan Behram Altıntaş, annesi Nimet Sarıkaya ile birlikte Levent’e çiçek hediye ederek teşekkür etti.

Haluk Levent Kütahya’da hayranlarıyla buluştu

Haluk Levent Kütahya’da hayranlarıyla buluştu

Haluk Levent Kütahya’da hayranlarıyla buluştu

Haluk Levent Kütahya’da hayranlarıyla buluştu

Haluk Levent Kütahya’da hayranlarıyla buluştu

Haluk Levent Kütahya’da hayranlarıyla buluştu

Haluk Levent Kütahya’da hayranlarıyla buluştu

Haluk Levent Kütahya’da hayranlarıyla buluştu
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Kütahya Haluk Levent

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