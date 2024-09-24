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  4. Hamilelik sorusuna sessiz kalmıştı! Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz eli karnında poz verdi! Anne olacağını böyle müjdeledi

Hamilelik sorusuna sessiz kalmıştı! Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz eli karnında poz verdi! Anne olacağını böyle müjdeledi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
24.09.2024 21:18
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Bir süredir beraberlik yaşayan ünlü oyuncu Pınar Deniz ve meslektaşı Kaan Yıldırım geçtiğimiz günlerde İtalya'da dünyaevine girmişti. Düğün öncesi 1.5 aylık hamile olduğu söylenen Pınar Deniz o iddiaya net bir cevap vermemişti. Düğünden sonra işinin başına dönen Deniz, Paris'te düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerle birlikte yürüdü. İş seyahatinden paylaşımlar yapan ünlü isim bir karesinde karnını tutarak hamile pozu verdi.

Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan yıldırım mutlu beraberliklerini Roma'da evliliğe döktü. Yakın dostları ve ailelerinin katıldığı sade bir törenle 'evet' diyen çift hayatlarını birleştirdi. Pınar Deniz'in evlendiği sırada 1.5 aylık hamile olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü ancak çift bebek sorularına geçiştirerek yanıtlamıştı. Pınar Deniz Paris'te dünyaca ünlü isimlerle defilede yürüdüğü gecen karelerini paylaştı. Deniz'in karnını tutarak verdiği hamile pozu ve yorumlara koyduğu bebek emojisi dikkatlerden kaçmadı.

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ANNELİĞİNİ MÜJDELEDİ!

Geçtiğimiz günlerde Roma'da Kaan Yıldırım ile dünyaevine giren Pınar Deniz, Paris'te düzenlenen defilede dünyaca ünlü modellerle birlikte aynı podyumda yürüdü.

Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olan ünlü oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Roma'da mutluluklarını evlilikle taçlandırmıştı. Deniz düğün biter bitmez işinin başına döndü. 

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede yürüyen Pınar Deniz güzelliğiyle göz kamaştırdı. 

Deniz, podyumda düz beyaz saten bir elbise tercih etti. 

ELİ KARNINDA POZ VERDİ!

ELİ KARNINDA POZ VERDİ!

İkili evlenmeden önce Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu iddiaları sık sık gündeme geliyordu ancak çift, bebek sorularını cevapsız bırakıyordu. Düğünden hemen sonra işine dönen Deniz, eli karnında hamilelik pozu verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz
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