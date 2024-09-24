Hamilelik sorusuna sessiz kalmıştı! Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz eli karnında poz verdi! Anne olacağını böyle müjdeledi

Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan yıldırım mutlu beraberliklerini Roma'da evliliğe döktü. Yakın dostları ve ailelerinin katıldığı sade bir törenle 'evet' diyen çift hayatlarını birleştirdi. Pınar Deniz'in evlendiği sırada 1.5 aylık hamile olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü ancak çift bebek sorularına geçiştirerek yanıtlamıştı. Pınar Deniz Paris'te dünyaca ünlü isimlerle defilede yürüdüğü gecen karelerini paylaştı. Deniz'in karnını tutarak verdiği hamile pozu ve yorumlara koyduğu bebek emojisi dikkatlerden kaçmadı.