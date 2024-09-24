Hamilelik sorusuna sessiz kalmıştı! Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz eli karnında poz verdi! Anne olacağını böyle müjdeledi

Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan yıldırım mutlu beraberliklerini Roma'da evliliğe döktü. Yakın dostları ve ailelerinin katıldığı sade bir törenle 'evet' diyen çift hayatlarını birleştirdi. Pınar Deniz'in evlendiği sırada 1.5 aylık hamile olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü ancak çift bebek sorularına geçiştirerek yanıtlamıştı. Pınar Deniz Paris'te dünyaca ünlü isimlerle defilede yürüdüğü gecen karelerini paylaştı. Deniz'in karnını tutarak verdiği hamile pozu ve yorumlara koyduğu bebek emojisi dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz günlerde Roma'da Kaan Yıldırım ile dünyaevine giren Pınar Deniz, Paris'te düzenlenen defilede dünyaca ünlü modellerle birlikte aynı podyumda yürüdü.
Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olan ünlü oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Roma'da mutluluklarını evlilikle taçlandırmıştı. Deniz düğün biter bitmez işinin başına döndü.
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede yürüyen Pınar Deniz güzelliğiyle göz kamaştırdı.
Deniz, podyumda düz beyaz saten bir elbise tercih etti.
İkili evlenmeden önce Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu iddiaları sık sık gündeme geliyordu ancak çift, bebek sorularını cevapsız bırakıyordu. Düğünden hemen sonra işine dönen Deniz, eli karnında hamilelik pozu verdi.