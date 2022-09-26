Hamit Altıntop masaya vurdu ortalık karıştı! Maç sonu canlı yayındaki sözlerine büyük tepki

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olurken, alınan bu beklenmedik yenilginin yankıları sürüyor. Karşılaşmanın ardından mücadele sosyal medyada gündem olurken, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un mücadelenin ardından TRT Spor'un canlı yayındaki sözlerinin yanı sıra hareketleri de tepki çekti. ve gruptaki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından Hamit Altıntop, açıklamalarda bulundu.

TAVIRLARI GÜNDEM OLDU!

Alınan bu yenilgi sonrası takımdan ayrılması gündeme gelen Stefan Kuntz'a dair konuşan Altıntop "Biz yola devam ediyoruz, biz kararlıyız burada hiç bir soru işareti var mı? Ben diyorum ki benim bu yorumum bu iddiayı kapatır..." derken Hamilt Altıntop'un bu açıklamaları yaptığı esnadaki tavırları gündem oldu.

"KİME ÖZENİYORSUN?"

Yayın yapılan masaya vurarak ve oldukça sert bir mizaçla konuşan Hamit Altıntop'un tavırları sosyal medyada tartışma yaratırken, bazı izleyenler "Kime özeniyorsun?", "Bunlar nasıl tavırlar yakışıyor mu?" yorumunda bulundu.