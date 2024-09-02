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  4. Hande Erçel ablasıyla Justin Timberlake konserinden paylaştı! Tarzının bedeli dudak uçuklattı

Hande Erçel ablasıyla Justin Timberlake konserinden paylaştı! Tarzının bedeli dudak uçuklattı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.09.2024 22:56
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Oyuncuk performansı çok konuşulan Hande Erçel sevgilisi ve ablası Gamze Erçel Yıldırım ile birlikte Justin Timberlake'ı dinlemeye gitti. Abla-kardeş birlikte konserden paylaşımlar yaparken Hande Erçel'in konser tarzının bedeli ortaya çıktı.

Oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ve Influencer ablası Gamze Erçel Yıldırım ile birlikte Kopenhag'a gitti. Birlikte Justin Timberlake konserine giden Hande Erçel ve Gamze Yıldırım Instagram hesaplarında peş peşe paylaşımlar yaptı. Abla-kardeşin tarzı dikkat çekerken 'wildestfashion' isimli sayfa Hande Erçel'in tarzının fiyatını paylaştı.

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Oyunculuk hayatının yanı sıra Hakan Sabancı ile ilişkisiyle de gündemden düşmeyen güzel oyuncu Hande Erçel, sevgilisi ve ablası Gamze Erçel ile birlikte Kopenhag'a gitti. 

Hem seyahatinden hem de konserden peş peşe paylaşımlar yapan Erçel'in konser tarzının bedeli ortaya çıktı.

Yakın zamanda Barış Arduç ile başrolleri paylaştığı 'Rüzgara Bırak' ile izlecisiyle buluşacak olan Hande Erçel sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. 

Sevgilisi ile ülke ülke gezen Erçel, sosyal medya paylaşımlarında yer alan tarzıyla da dikkat çekiyor. 

Magazin gündeminden düşmedikleri evgilisi Hakan Sabancı ve ablası Gamze Erçel ile birlikte Kopenhag'a giden Erçel, sık sık paylaşımlar yaptığı Instagram hesabında Kopenhag seyahatine de yer verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Gamze Erçel Hande Erçel Hakan Sabancı
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