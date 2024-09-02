Hande Erçel ablasıyla Justin Timberlake konserinden paylaştı! Tarzının bedeli dudak uçuklattı

Oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ve Influencer ablası Gamze Erçel Yıldırım ile birlikte Kopenhag'a gitti. Birlikte Justin Timberlake konserine giden Hande Erçel ve Gamze Yıldırım Instagram hesaplarında peş peşe paylaşımlar yaptı. Abla-kardeşin tarzı dikkat çekerken 'wildestfashion' isimli sayfa Hande Erçel'in tarzının fiyatını paylaştı.