Haris Seferovic, Galatasaray'a transfer olmaktan mutlu

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, sarı-kırmızılı takımda forma giyeceği için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılıların Portekiz ekibi Benfica'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği 30 yaşındaki İsviçreli santrfor, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Başarılı bir sezon geçirmek istediğini belirten Seferovic, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için de kendimi çok mutlu ve gururlu hissediyorum. İstanbul gibi harika bir şehirde yaşamakta çok sıkıntı çekeceğimi zannetmiyorum. Ailemle birlikte burada olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Atatürk Havalimanında sarı-kırmızılı taraftarların kendisi için düzenlediği karşılaşma töreniyle ilgili de konuşan Haris Seferovic, "Çok çılgınca bir geceydi. Daha önce Türkiye'de maç yaptım, stat tamamen dolu olmamasına rağmen harika bir atmosfer vardı. Stadın tamamen dolu olduğu zamanda neler olacağını tahmin bile edemiyorum. Çılgın taraftarımızı tüm sezon boyunca bizi desteklemeye bekliyorum. Galatasaray'ın nasıl büyük bir kulüp ve her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım olduğunu herkes biliyor. Tabii ki şampiyonluğu kazanmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Seferovic, kolundaki ay-yıldızlı dövmeye ilişkin ise, "Ben Boşnak olduğum için Müslümanım. İslam'ı simgeleyen bir sembol olduğu için de bu dövmeyi yaptırmak istedim. En sevdiğim dövmelerimden biri." ifadelerini kullandı.