YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Haris Seferovic, Galatasaray'a transfer olmaktan mutlu

Haris Seferovic, Galatasaray'a transfer olmaktan mutlu

20.07.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haris Seferovic, Galatasaray'a transfer olmaktan mutlu

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, sarı-kırmızılı takımda forma giyeceği için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılıların Portekiz ekibi Benfica'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği 30 yaşındaki İsviçreli santrfor, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Başarılı bir sezon geçirmek istediğini belirten Seferovic, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için de kendimi çok mutlu ve gururlu hissediyorum. İstanbul gibi harika bir şehirde yaşamakta çok sıkıntı çekeceğimi zannetmiyorum. Ailemle birlikte burada olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Atatürk Havalimanında sarı-kırmızılı taraftarların kendisi için düzenlediği karşılaşma töreniyle ilgili de konuşan Haris Seferovic, "Çok çılgınca bir geceydi. Daha önce Türkiye'de maç yaptım, stat tamamen dolu olmamasına rağmen harika bir atmosfer vardı. Stadın tamamen dolu olduğu zamanda neler olacağını tahmin bile edemiyorum. Çılgın taraftarımızı tüm sezon boyunca bizi desteklemeye bekliyorum. Galatasaray'ın nasıl büyük bir kulüp ve her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım olduğunu herkes biliyor. Tabii ki şampiyonluğu kazanmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Seferovic, kolundaki ay-yıldızlı dövmeye ilişkin ise, "Ben Boşnak olduğum için Müslümanım. İslam'ı simgeleyen bir sembol olduğu için de bu dövmeyi yaptırmak istedim. En sevdiğim dövmelerimden biri." ifadelerini kullandı.

Haris Seferovic, Galatasaray'a transfer olmaktan mutlu

Haris Seferovic, Galatasaray'a transfer olmaktan mutlu

Haris Seferovic, Galatasaray'a transfer olmaktan mutlu

Haris Seferovic, Galatasaray'a transfer olmaktan mutlu

Haris Seferovic, Galatasaray'a transfer olmaktan mutlu

Haris Seferovic, Galatasaray'a transfer olmaktan mutlu

Haris Seferovic, Galatasaray'a transfer olmaktan mutlu

Haris Seferovic, Galatasaray'a transfer olmaktan mutlu

Haris Seferovic, Galatasaray'a transfer olmaktan mutlu

Haris Seferovic, Galatasaray'a transfer olmaktan mutlu

Haris Seferovic, Galatasaray'a transfer olmaktan mutlu

Haris Seferovic, Galatasaray'a transfer olmaktan mutlu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
benfica futbol galatasaray haris seferovic

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:42
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:39
Yatsı
22:22
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bikinili paylaşımıyla tam not aldı! “En iyi manzaram”

Bikinili paylaşımıyla tam not aldı! “En iyi manzaram”

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.