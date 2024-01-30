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  4. Hasan Can Kaya genç konuğun aylık kazancını duyunca dayanamadı! Dilan Polat göndermesi sosyal medyayı salladı

Hasan Can Kaya genç konuğun aylık kazancını duyunca dayanamadı! Dilan Polat göndermesi sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.01.2024 08:02 | Son Güncelleme:
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Konuşanlar ile büyük bir hayran kitlesi olan Hasan Can Kaya Exxen'deki programıyla da sık sık gündeme geliyor. Son olarak yurt dışından gelerek bağış yapan genç seyircinin kazancı ağızları açık bıraktı. Hasan Can Kaya da kazancı duyunca Dilan Polat göndermesi yapmadan duramadı.

Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'da yine ilginç anlar yaşandı. Yurt dışından gelen genç kadın önce bağış yaptı ardından ise kazancını açıkladı.


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"ENERJİ DE BAKİM"

Üniversite işlettiğini söyleyen genç kadına Hasan Can Kaya "Üniversite senin mi ne kadar ciro yapıyorsun?" dedi.

Konuk ise aylık kazancının 1 milyon dolar olduğunu söyleyince Hasan Can Kaya inanamadı. Avustralya'da yaşayan konuk ve Hasan Can Kaya arasında şöyle bir diyalog yaşandı:

H.C.K: Sen 10 milyon dolar mı kazanıyorsun yılda?

Konuk: Aynen

H.C.K: Yani ayda 1 milyon dolar neredeyse...

Konuk: Aynen

H.C.K: Peki nerede yaşıyorsun?

Konuk: Avustralya

H.C.K: Enerji de bakim!

Genç konuk da 'enerji' diyerek Dilan Polat göndermesinde bulundu. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Genç kadın Türkiye'den öğrenci götürüp ücretlerini de ödediklerini söyledi. Hasan Can Kaya ise kazancına dair söylediği rakamları mantıklı bulmadığını şu sözlerle ifade etti:

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Hasan Can Kaya
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