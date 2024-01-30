Hasan Can Kaya genç konuğun aylık kazancını duyunca dayanamadı! Dilan Polat göndermesi sosyal medyayı salladı

Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'da yine ilginç anlar yaşandı. Yurt dışından gelen genç kadın önce bağış yaptı ardından ise kazancını açıkladı.
Üniversite işlettiğini söyleyen genç kadına Hasan Can Kaya "Üniversite senin mi ne kadar ciro yapıyorsun?" dedi.
Konuk ise aylık kazancının 1 milyon dolar olduğunu söyleyince Hasan Can Kaya inanamadı. Avustralya'da yaşayan konuk ve Hasan Can Kaya arasında şöyle bir diyalog yaşandı:
H.C.K: Sen 10 milyon dolar mı kazanıyorsun yılda?
Konuk: Aynen
H.C.K: Yani ayda 1 milyon dolar neredeyse...
Konuk: Aynen
H.C.K: Peki nerede yaşıyorsun?
Konuk: Avustralya
H.C.K: Enerji de bakim!
Genç konuk da 'enerji' diyerek Dilan Polat göndermesinde bulundu. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.
Genç kadın Türkiye'den öğrenci götürüp ücretlerini de ödediklerini söyledi. Hasan Can Kaya ise kazancına dair söylediği rakamları mantıklı bulmadığını şu sözlerle ifade etti: