MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeraltı'nın Don Çiçi'si Muhammed Cangören genç bir kadınla görüntülendi! Sorulara çok kızdı

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

NOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yeraltı'nın Don Çiçi karakteriyle hikayenin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan usta oyuncu Muhammed Cangören bu defa özel hayatıyla gündeme geldi. Cihangir'de genç bir kızla görüntülenen Cangören kendisine yöneltilen sorulara tepki gösterdi.

NOW TV'nin sevilen dizisi Yeraltı'nda Don Çiçi karakteriyle büyük beğeni toplayan usta oyuncu Muhammed Cangören, Cihangir'de kameralardan kaçamadı.

Genç bir kadınla aynı masada sohbet ederken görüntülenen usta isim muhabirlerin soruları karşısında sert çıktı.

Mekan çıkışında yanına yaklaşan muhabirin, "Hanımefendi ile beraber oturuyordunuz..." şeklindeki sorusu üzerine sinirlenen Muhammed Cangören tepki gösterdi.

Yeraltı nın Don Çiçi si Muhammed Cangören genç bir kadınla görüntülendi! Sorulara çok kızdı 1

"PROBLEM Mİ SİZİN İÇİN?"
Sorudan rahatsız olduğunu gizlemeyen usta sanatçı, "Evet oturuyoruz, herkesle oturuyoruz. Problem mi sizin için?" diyerek kızdı.

Yeraltı nın Don Çiçi si Muhammed Cangören genç bir kadınla görüntülendi! Sorulara çok kızdı 2

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi! İşte düğünden kareler... Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi! İşte düğünden kareler...
Güzelliğiyle dikkat çekmişti! Daha 17 dizisinden apar topar çıkartıldıGüzelliğiyle dikkat çekmişti! Daha 17 dizisinden apar topar çıkartıldı

Anahtar Kelimeler:
Yeraltı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Soruşturmada şoke eden itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Soruşturmada şoke eden itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Haluk Levent'in yeni videosu ortaya çıktı: "Para burada abi"

Haluk Levent'in yeni videosu ortaya çıktı: "Para burada abi"

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.