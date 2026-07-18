Yeraltı'nın Don Çiçi'si Muhammed Cangören genç bir kadınla görüntülendi! Sorulara çok kızdı

NOW TV'nin sevilen dizisi Yeraltı'nda Don Çiçi karakteriyle büyük beğeni toplayan usta oyuncu Muhammed Cangören, Cihangir'de kameralardan kaçamadı.

Genç bir kadınla aynı masada sohbet ederken görüntülenen usta isim muhabirlerin soruları karşısında sert çıktı.

Mekan çıkışında yanına yaklaşan muhabirin, "Hanımefendi ile beraber oturuyordunuz..." şeklindeki sorusu üzerine sinirlenen Muhammed Cangören tepki gösterdi.

"PROBLEM Mİ SİZİN İÇİN?"

Sorudan rahatsız olduğunu gizlemeyen usta sanatçı, "Evet oturuyoruz, herkesle oturuyoruz. Problem mi sizin için?" diyerek kızdı.