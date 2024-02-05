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  4. Hasan Can Kaya'ya katılan karı-koca şoke etti! "Arabada prezervatif çöpü buldum..."

Hasan Can Kaya'ya katılan karı-koca şoke etti! "Arabada prezervatif çöpü buldum..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2024 11:29 | Son Güncelleme:
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Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'a katılan karı-koca sosyal medyayı salladı. Kocasının çapkınlıklarıyla çok uğraştığını söyleyen kadın seyirci arabasında bulduğu şeyleri tek tek sayıp şok etti.

Hasan Can Kaya'nın Exxen'de büyük beğeniyle izlenen Konuşanlar programına katılanlar anlattıklarıyla ağızları tam anlamıyla açıkta bırakıyor. Karı-koca konuk son bölümde herkesi şaşırttı.


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HASAN CAN KAYA İNANMADI

Hasan Can Kaya kadın konuğa eşinin çapkın olup olmadığını sorunca kadın konuk kocasının çapkınlıklarından bıktığını ve artık peşini bıraktığını söyledi.

Hasan Can Kaya "Serbest mi bıraktın?" deyince kadın konuk "Çok uğraştım baktım olmuyor bıraktım" diyerek şunları söyledi:

"Arabayı arkadaşları alıyor güya, bir gün ruj buldum, bir gün toka buldum en son prezervatif çöpü buldum bu ne ya dedim, arkadaşımın oğlunun dedi..."

Hasan Can Kaya ise "Oğlum neden arabaya atıyorsun büyük mü?" diyerek Mehmet adındaki konuğuna döndü.

Konuk ise rahat şekilde "Taksiydi, mahallede kime lazımsa anahtarı alıp gidiyorlardı" yanıtını verdi. Hasan Can Kaya ise "Arabayı verebilecek birine benzemiyorsun, hiç inanmıyorum" dedi.

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Hasan Can Kaya
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