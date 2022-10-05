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Hasan Dağı'nda Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası düzenlenecek

05.10.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Dağı'nda Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası düzenlenecek

Son yıllarda birçok etkinliğin düzenlendiği Hasan Dağı'nda, 7-9 Ekim'de Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası gerçekleştirilecek. Organizasyona 30 ülkeden 130 sporcunun katılması bekleniyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Dünya Yer Çekimi Sporları İniş Kaykay ve Hız Kızağı Federasyonu Başkanı William Stephenson, Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

Aydoğdu, Hasan Dağı'nın bu yarışlar için dünyanın en uzun parkuruna ve her seviyedeki sporcuların sürüş yapabilmesine olanak sağladığını söyledi.

Hasan Dağı'nın bu organizasyonla birlikte çok farklı bir boyuta geçeceğini belirten Vali Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bu şampiyona yaklaşık 200 ülkenin televizyonlarından canlı yayınlanacak. Biz 7 Ekim'de organizasyonun açılışını yapacağız. Bizler şampiyona için Aksaray'a gelen sporcuları ve yetkilileri en güzel şekilde ağırlayacağız. Onları Aksaray'dan mutlu ve değerli hissettirip göndereceğiz. Bu gibi organizasyonların en güzel tarafı, özelde Aksaray'ın tanıtımı genelde ise Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli."

- "Hasan Dağı, kaykay ve hız kayağı için cazibe merkezi haline dönüşecek"

Stephenson ise Hasan Dağı'nın potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Uzun bir parkurun olmasının yanında hızlı ve mücadeleci yarışların olacağını aktaran Stephenson, "Bunlar bizim için çok önemli. Bu organizasyondan sonra buraya daha çok sporcu katılacak. Dünyanın birçok ülkesinden insanlar bizleri canlı yayınla izleyecek. Bu, turizm açısından çok önemli. Aksaray'ı ve bölgeyi dünyaya tanıtacağız. Bir şampiyona için burada değiliz. Planlarımız ilerleyen yıllarda da şampiyona düzenlemek üzerine. Hasan Dağı, kaykay ve hız kayağı için cazibe merkezi haline dönüşecek." diye konuştu.

Hasan Dağı'nda Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası düzenlenecek

Hasan Dağı'nda Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası düzenlenecek

Hasan Dağı'nda Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası düzenlenecek

Hasan Dağı'nda Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası düzenlenecek

Hasan Dağı'nda Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası düzenlenecek

Hasan Dağı'nda Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası düzenlenecek

Hasan Dağı'nda Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası düzenlenecek

Hasan Dağı'nda Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası düzenlenecek

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