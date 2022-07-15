Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.
Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlik, 19 Aralık Spor Salonu önünden başladı.
Etkinliğe katılan 50 bisikletli, ilçe merkezinde tur attı.
Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Selçuk Kayhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenledikleri bisiklet turuna katılanlara teşekkür etti.
Hatay'da 15 Temmuz kapsamında bisiklet turu düzenlendi
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