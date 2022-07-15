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Hatay'da 15 Temmuz kapsamında bisiklet turu düzenlendi

15.07.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 15 Temmuz kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlik, 19 Aralık Spor Salonu önünden başladı.

Etkinliğe katılan 50 bisikletli, ilçe merkezinde tur attı.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Selçuk Kayhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenledikleri bisiklet turuna katılanlara teşekkür etti.

Hatay'da 15 Temmuz kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Hatay'da 15 Temmuz kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Hatay'da 15 Temmuz kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Hatay'da 15 Temmuz kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Hatay'da 15 Temmuz kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Hatay'da 15 Temmuz kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Hatay'da 15 Temmuz kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Hatay'da 15 Temmuz kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Hatay'da 15 Temmuz kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Hatay'da 15 Temmuz kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Hatay'da 15 Temmuz kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Hatay'da 15 Temmuz kapsamında bisiklet turu düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:43
Sabah
05:22
Öğle
12:46
İkindi
16:35
Akşam
20:00
Yatsı
21:32
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