YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da 5 köpek yavrusunun telef edilmiş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Hatay'da 5 köpek yavrusunun telef edilmiş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

26.07.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpek yavrularını telef edilmiş halde bulan Pati Koruyucuları İl Temsilcisi İbrahim Göçer: - "Bölgeye köpeklere yiyecek vermek için gittiğimde 5 köpeğin çeşitli şekilde canice öldürüldüğünü gördüm. Yetkililere haber verdim. İnşallah bu işin sorumluları bir an önce yakalanır"

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 5 köpek yavrusunun telef edilmiş görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin, dün sosyal medyada paylaşılan, köpek yavrularının yanmış ve eziyet çektirilmiş halde telef edildiğinin belirtildiği görüntülerle ilgili incelemesi sürüyor.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, olayın şüphelisi ya da şüphelilerini belirlemeye çalışıyor.

Köpek yavrularını telef edilmiş halde bulan Pati Koruyucuları (Paw Guards) İl Temsilcisi İbrahim Göçer, AA muhabirine, ilçede 2 aydır 70 sahipsiz hayvana gönüllü olarak baktığını söyledi.

Onlara her gün yiyecek ve içecek götürdüğünü anlatan Göçer, "Alaybeyli Mahalle Mezarlığı civarında her gün yemek ve su götürdüğüm 12 yavru köpek vardı. Yaklaşık 1 aydır bu hayvanların bakımını yapıyordum. Bölgeye köpeklere yiyecek vermek için gittiğimde 5 köpeğin çeşitli şekilde canice öldürüldüğünü gördüm. Yetkililere haber verdim. İnşallah bu işin sorumluları bir an önce yakalanır." dedi.

Göçer, ilçede yer verilmesi halinde hayvanseverler olarak "Pati Köy" kurmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kırıkhan ilçesinde, dün 5 köpek yavrusunun telef edilmiş görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatılmıştı. İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybeyli Mahallesi'nde yaşandığı belirlenen olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurmuş, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye almıştı.

Hatay'da 5 köpek yavrusunun telef edilmiş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

- Köpek yavrularını telef edilmiş halde bulan Pati Koruyucuları İl Temsilcisi İbrahim Göçer: - "Bölgeye köpeklere yiyecek vermek için gittiğimde 5 köpeğin çeşitli şekilde canice öldürüldüğünü gördüm. Yetkililere haber verdim. İnşallah bu işin sorumluları

Hatay'da 5 köpek yavrusunun telef edilmiş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Hatay'da 5 köpek yavrusunun telef edilmiş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Hatay'da 5 köpek yavrusunun telef edilmiş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Hatay'da 5 köpek yavrusunun telef edilmiş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Hatay'da 5 köpek yavrusunun telef edilmiş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Hatay'da 5 köpek yavrusunun telef edilmiş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:55
Sabah
05:30
Öğle
12:47
İkindi
16:35
Akşam
19:54
Yatsı
21:22
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sinirlerine hakim olamadı! Müşterilerin üzerine kaynar su döktü

Sinirlerine hakim olamadı! Müşterilerin üzerine kaynar su döktü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Ajanı güzelliği ifşa etti! “Birkaç ay öncesinde İstanbul’daydı”

Ajanı güzelliği ifşa etti! “Birkaç ay öncesinde İstanbul’daydı”

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.