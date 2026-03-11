MAGAZİN

İlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istedi

Gazeteci Fatih Altaylı, tarih profesörü İlber Ortaylı'nın birkaç gündür ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, dua istedi. Fatih Altaylı "Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin" ifadelerini kullandı.

Öznur Yaslı İkier

Türkiye'nin en önemli tarihçileri arasında gösterilen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu ciddileşti.

Geçtiğimiz günlerde hastanede kontrol altına alınan Ortaylı'nın sağlığına ilişkin son açıklamada, gazeteci arkadaşı Fatih Altaylı'dan geldi.

Altaylı, köşesinde kaleme aldığı yazıda "Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin" dedi.

Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin henüz ailesinden ya da tedavi gördüğü hastaneden resmi bir açıklama yapılmadı.

