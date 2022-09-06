Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.
Tekebaşı Mahallesi'nde, nehrin Akdeniz'e döküldüğü Meydan köyü mevkisinde çok sayıda ölü balık fark edildi.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, ölü balıklardan ve sudan numune alarak inceleme başlattı.
Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz