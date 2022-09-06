YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

06.09.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Tekebaşı Mahallesi'nde, nehrin Akdeniz'e döküldüğü Meydan köyü mevkisinde çok sayıda ölü balık fark edildi.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, ölü balıklardan ve sudan numune alarak inceleme başlattı.

Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
balık Hatay Aşı deniz inceleme ölüm

Hatay Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:42
Sabah
06:04
Öğle
12:39
İkindi
16:14
Akşam
19:04
Yatsı
20:20
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Konserde göğüsleri açıldı! Hemen yardımcısı geldi

Konserde göğüsleri açıldı! Hemen yardımcısı geldi

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.