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Hatay'da çöken istinat duvarının altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

23.08.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da çöken istinat duvarının altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöken istinat duvarının altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sarıseki Mahallesi Atoynağı mevkisinde H.Y'ye ait evin istinat duvarı, Bahri Gündüz'ün (52) kullandığı 31 AFG 427 plakalı motosikletin üzerine çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün öldüğünü belirledi.

Gündüz'ün cansız bedeni, incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kapanan yolda bir süre ulaşım sağlanamadı.

Hatay'da çöken istinat duvarının altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Hatay'da çöken istinat duvarının altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Hatay'da çöken istinat duvarının altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Hatay'da çöken istinat duvarının altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Hatay'da çöken istinat duvarının altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Hatay'da çöken istinat duvarının altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Hatay'da çöken istinat duvarının altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Hatay'da çöken istinat duvarının altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

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Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay istinat duvarı

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