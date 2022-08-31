Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde bulunan yaralı leylek, tedavi altına alındı.
Doğu Akdeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Kale Mahallesi açıklarında devriye görevi sırasında deniz yüzeyinde hareketsiz duran leyleği fark etti.
Kanat ve ayağından yaralı olduğu belirlenen leylek, denizden alınarak Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Leyleğin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Hatay'da denizde bulunan yaralı leylek tedaviye alındı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz