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Hatay'da denizde bulunan yaralı leylek tedaviye alındı

31.08.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da denizde bulunan yaralı leylek tedaviye alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde bulunan yaralı leylek, tedavi altına alındı.

Doğu Akdeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Kale Mahallesi açıklarında devriye görevi sırasında deniz yüzeyinde hareketsiz duran leyleği fark etti.

Kanat ve ayağından yaralı olduğu belirlenen leylek, denizden alınarak Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Leyleğin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Hatay'da denizde bulunan yaralı leylek tedaviye alındı

Hatay'da denizde bulunan yaralı leylek tedaviye alındı

Hatay'da denizde bulunan yaralı leylek tedaviye alındı

Hatay'da denizde bulunan yaralı leylek tedaviye alındı

Hatay'da denizde bulunan yaralı leylek tedaviye alındı

Hatay'da denizde bulunan yaralı leylek tedaviye alındı

Hatay'da denizde bulunan yaralı leylek tedaviye alındı

Hatay'da denizde bulunan yaralı leylek tedaviye alındı

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Hatay Arsuz sahil güvenlik leylek

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